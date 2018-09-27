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"İran ile ticaret için özel mekanizma kasımdan önce olacak"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin "İran ile ticaret için özel mekanizmanın kasım ayından önce uygulamaya geçeceğini resmen bildirdiğini" açıkladı.

"İran ile ticaret için özel mekanizma kasımdan önce olacak"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin "İran ile ticaret için özel mekanizmanın kasım ayından önce uygulamaya geçeceğini resmen bildirdiğini" açıkladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:17
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"İran ile ticaret için özel mekanizma kasımdan önce olacak"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin "İran ile ticaret için özel mekanizmanın kasım ayından önce uygulamaya geçeceğini resmen bildirdiğini" aktardı.

Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinden sonra gittiği New York'tan dönüşünde Tahran Mehrabad Havalimanı'na gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, 3 günlük ziyaretinde dünya ülkeleri liderleri ve uluslararası kurumların yöneticileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. Ruhani, bu ziyarette kendisi için en önemli konunun "İran'ın haklılığının anlaşılması ve ABD'nin yalnızlaşması olduğunu" söyledi.

Ruhani, İran, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin katıldığı toplantıda İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığını hatırlatarak, bunun kendileri için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride söz konusu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence sağlayacağı, tarafların bu çerçevede bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceğini kaydeden Ruhani, ABD'lilerin bu gelişmeden çok rahatsız olduğunu söyledi.

Ruhani, "Mogherini'nin bu mekanizmanın kasım ayından önce uygulamaya geçeceğini resmen bildirdiğini" aktardı.

Öte yandan Ruhani, ABD'deki İran'a ait 2 bin 500 yıllık tarihi eserin de başarılı bir hukuki mücadelenin ardından Tahran'a getirildiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranHasan RuhaniFederica Mogherini
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