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"İran ile ABD müzakere masasına oturacaktır"

İranlı siyaset uzmanı Prof. Dr. Huşeng Emri Ahmedi'ye göre, İran ile ABD 3-6 ay içinde müzakere masasında yerlerini alacak.

"İran ile ABD müzakere masasına oturacaktır"

İranlı siyaset uzmanı Prof. Dr. Huşeng Emri Ahmedi'ye göre, İran ile ABD 3-6 ay içinde müzakere masasında yerlerini alacak.

29 Temmuz 2018 Pazar 15:48
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"İran ile ABD müzakere masasına oturacaktır"

ABD'deki Rutgers Üniversitesi'nin Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Huşeng Emri Ahmedi, İran ile ABD'nin 3-6 ay içinde müzakere masasına oturacağı öngörüsünde bulundu.

İranlı siyaset uzmanı Prof. Dr. Ahmedi, iki ülkenin görüşmelere başlayacağını, fakat son günlerdeki karşılıklı sözlü atışmaların bu süreci biraz geciktireceğini düşünüyor.

Ahmedi, "İki tarafın tavrı görüşmeleri zora sokmuştur. Fakat 3 ila 6 ay kadar bir sürede iki taraf masaya oturabilir. Şu an biraz zor. Çünkü her iki taraf birbirini suçlayan söz dalaşına girdi." dedi.

Öncelikle Yemen ve Suriye krizi

Tahran yönetiminin tuttuğu yolun nükleer anlaşma konusundaki görüşmeleri zora soktuğuna değinen Ahmedi, "İki taraf öncelikle Yemen ve Suriye krizini görüşebilir. Müzakerelerin nükleer anlaşma yerine bölgesel konularda olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İran'da yayın yapan Fararu haber sitesine konuşan Ahmedi, şunları kaydetti:

"Başkan Donald Trump, görüşme masasına tüm konuları getirmek istiyor. İran'ın bunu kabul etmesi zor olacaktır. Zira bu konular İran'ın nükleer faaliyetleri, füzeleri, bölgeden çıkması, Devrim Muhafızlarına sınırlamalar getirilmesi gibi İran'ın savunma gücüyle ilgili konulardır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Rutgers ÜniversitesiABDİranProf. Dr. Huşeng Emri Ahmedi
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