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İran, IKBY sınırını top atışlarıyla vuruyor

İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık bölgeleri top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

İran, IKBY sınırını top atışlarıyla vuruyor

İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık bölgeleri top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

17 Temmuz 2018 Salı 16:16
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İran, IKBY sınırını top atışlarıyla vuruyor

Erbil'in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın öğle saatlerinden sonra sınırdaki 8 köyün yer aldığı kırsal bölgeyi yoğun top atışına tuttuğunu ifade etti.

Çelebi, İran'ın, muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İ-KDP) bağlı militanların sığınak ve kamplarının varlığını gerekçe göstererek sivil yerleşim alanlarını vurduğunu söyledi.

Yoğun top atışının aralıksız devam etmesi nedeniyle 3 köyün tamamen boşaltıldığını dile getiren Çelebi, bölgedeki dağlık alanda büyük bir yangın çıktığını, tarım alanlarının da zarar gördüğünü kaydetti.

İran, zaman zaman ülke içerisinde sabotaj faaliyetlerinde bulunan İ-KDP'nin Irak sınırları içerisindeki askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErbilİranIKBY Sınırı
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