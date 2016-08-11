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İran IKBY sınırını bombalıyor

İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentine bağlı Sidekan kasabasında sınırdaki dağlık alanı bombaladığı olayda bir gazetecinin yaralandığı bildirildi.

İran IKBY sınırını bombalıyor

İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentine bağlı Sidekan kasabasında sınırdaki dağlık alanı bombaladığı olayda bir gazetecinin yaralandığı bildirildi.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:25
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İran IKBY sınırını bombalıyor

ERBİL

İran'ın obüs atışlarına ilişkin açıklama yapan Erbil kentine bağlı Sidekan kasabası kaymakamı Karvan Kerim, "İran, sabahın erken saatlerinde Sidekan'ın dağlık alanlarını bombalanmaya başladı." dedi.

Top atışlarının yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Kerim, bölgedeki sivillerin, herhangi bir zarara uğramaması için güvenli bölgelere tahliye edildiklerini kaydetti.

Erbil merkezli Rudaw Medya Grubu da İran'ın bombaladığı bölgelerdeki gelişmeleri takip eden Bahtiyar Kadir isimli bir muhabirinin yaralandığını ve en yakın sağlık merkezine sevk edildiğini açıkladı.

İran ordusunun, 26 Haziran'da yine aynı bölgeyi bombalaması sonucu 3'ü çocuk 5 sivil yaralanmıştı.

İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) Peşmergeleri, haziran ayında IKBY sınırlarını kullanarak İran'ın Batı Azerbaycan ve Kürdistan Eyaleti'nin çeşitli bölgelerinde silahlı eylemlerde bulunmuştu. Söz konusu silahlı eylemlerin artmasından sonra Tahran yönetimi Erbil'i karşı saldırıyla tehdit etmişti.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:26
Anahtar Kelimeler:
İranIKBYönce Vatan
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