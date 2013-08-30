İran Genelkurmay Başkanından

TAHRAN



Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında Fars Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi, "İki yıldan fazladır Suriye'ye karşı sürdürülen savaş Suriye halkının büyük bir direniş ruhuna sahip olduğunu ve girdikleri tüm savaşları kazanacaklarını göstermiştir" diye konuştu.



"ABD'deki yoksulluk ve evsizliğin nedenlerinden biri bu ülkenin akılsız yöneticilerinin başka ülkelerde başlattıkları savaşların yüksek bütçeleridir" diyen Firuzabadi, bölgede yeni operasyonların büyük zarar meydana getireceğini ve siyonistlerin memnuniyeti dışında kimseye kazanç sağlamayacağını söyledi.



ABD hükümetine başka ülkelerde cinayet işlemek ve kan dökmek yerine kendi halkı için çalışması tavsiyesinde bulunan Firuzabadi, "ABD’li uzmanlar ve fikir adamları hükümet yöneticilerinin dünyanın başına açtığı büyük sorunlara çözüm yolu bulmak için çalışmalıdır" ifadesini kullandı.



Firuzabadi, ABD, İngiltere ve müttefiklerinin Ortadoğu bölgesi ve Suriye'ye saldırması durumunda hezimete uğrayacakları uyarısında bulundu.





AA