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İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 12 ölü

İran güçlerinin, Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait bir kampa düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı

İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 12 ölü

İran güçlerinin, Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait bir kampa düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:45
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İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 12 ölü

İran güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 12 İKDP'li öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Erbil'e bağlı Koysancak ilçesi Sağlık Müdür Yardımcısı Şirvan Celal, yaptığı açıklamada, olayda aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 12 kişinin öldüğünü, 30'dan fazla yaralı olduğunu söyledi.

Celal, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastanede müdahalelerin sürdüğünü ifade etti.

Devrim Muhafızları Ordusu saldırının görüntülerini yayınladı

Saldırının görüntülerini yayınlayan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP'nin merkez binasına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 

Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP merkezini karadan karaya 5 füze ile hedef aldığı belirtildi. 

İKDP saldırıyı doğruladı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Koysancak ilçesindeki İKDP kampı toplantı sırasında hedef alındı. Saldırıda yaralananlar arasında İKDP'nin üst düzey yetkililerden Mustada Mevludi'nin de bulunduğu belirtildi.

Öte yandan İKDP'den yapılan açıklamada da söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak sayı belirtilmedi.

Açıklamada, İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği kaydedildi. 

İran'a muhalif İKDP, 1996'dan bu yana IKBY'nin Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

AA

Son Güncelleme: 08.09.2018 16:47
Anahtar Kelimeler:
Ikdpİran-Kürdistan Demokrat PartisiIKBYIrak Kürt Bölgesel Yönetimi
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