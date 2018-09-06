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İran'dan nükleer tehdit

İran'dan nükleer tehdit

06 Eylül 2018 Perşembe 10:16
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İran'dan nükleer tehdit

ANKARA

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer anlaşmanın geçerliliğini yitirmesi halinde faaliyetlerin anlaşma öncesinden daha ileri düzeyde sürdürüleceğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Kemalvendi, ülkesinin mevcut nükleer kapasitesinin anlaşmadan önceki döneme göre çok daha ileri seviyede olduğunu belirtti.

İran'ın nükleer teknoloji alanında yükselen bir ivmeyle hareket ettiğini aktaran Kemalvendi, "Eğer karşı tarafnükleer anlaşmadan çekilirse İran, faaliyetlerini anlaşma öncesinden daha ileri düzeyde sürdürecektir." dedi.

ABD yönetiminin 8 Mayıs'ta Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir ay sonra İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin Atom Enerjisi Kurumu'na uranyum zenginleştirme kapasitesinin artışını sağlayacak 190 bin SWU üretme talimatı vermişti.

Anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerle (Almanya, Fransa, İngiltere) nükleer anlaşmanın devamı yönünde görüşmeler yürüten Tahran yönetimi, bu ülkelerden ABD yaptırımlarına karşı petrol satışı ve bankacılık işlemlerinde garanti istiyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından geçen hafta yayımlanan raporda, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine rağmen İran'ın anlaşmanın şartlarına uymaya devam ettiğini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran Atom Enerjisi KurumuBehruz KemalvendiNükleer
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