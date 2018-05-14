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İran'dan nükleer anlaşmayla ilgili ortak komisyon talebi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den ülkesinin nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili "ortak çalışma komisyonu" kurulması talebinde bulundu.

İran'dan nükleer anlaşmayla ilgili ortak komisyon talebi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den ülkesinin nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili "ortak çalışma komisyonu" kurulması talebinde bulundu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:49
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İran'dan nükleer anlaşmayla ilgili ortak komisyon talebi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den ülkesinin nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili "ortak çalışma komisyonu" kurulması talebinde bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Zarif, Moskova'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye hitaben yazdığı mektupta KOEP'le ilgili "ortak çalışma komisyonu" kurulması talebinde bulunduğunu duyurdu.

Bürüksel ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Zarif, kurulacak ortak çalışma komisyonu sayesinde önce KOEP'e taraf olan 4+1 ülkeleri üst düzey diplomatları ve gerekmesi durumunda ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinin mümkün olacağını ifade etti.

Zarif ayrıca, ABD'nin KOEP'i ihlal ettiğine dair bir şikayet mektubunu da BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta ülkesinin İran ile yapılan KOEP'ten çekilme kararını açıklamasının ardından Çin ve Rusya'yı ziyaret eden Zarif'in yarın da Brüksel'de resmi temaslarda bulunması bekleniyor.

KOEP, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında 2015'te imzalanmıştı. Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri BakanıMuhammed Cevad ZarifAvrupa BirliğiABOrtak Eylem PlanıKOEP
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