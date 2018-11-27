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İran'dan gövde gösterisi

İran, Basra Körfezi'ndeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş Adası'nda savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı.

İran'dan gövde gösterisi

İran, Basra Körfezi'ndeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş Adası'nda savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı.

27 Kasım 2018 Salı 09:55
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İran'dan gövde gösterisi

HÜRMÜZGAN 

İran'ın güneyindeki Kiş Adası'nda Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari ile askeri yetkililerin katılımıyla 9'uncu Uluslararası Havacılık Fuarı düzenlendi.

Fuarda İran savunma sanayisine ait helikopter, drone, savaş uçağı ve uçak yedek parçaları ile diğer malzemeler sergilendi.

Organizasyon kapsamında turizm ile ön plana çıkan Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda İran'ın F-4 ve F-14  ile Rusya'ya ait 7 adet MİG-29 savaş uçaklarıyla gösteri yapıldı. Gösteride "Baltık Arıları" olarak bilinen Letonya'ya ait L-39 Albatros tipi akrobasi uçakları da yer aldı. 

Burada bir konuşma yapan Savunma Bakanı Hatemi, bu organizasyonun ABD’nin imajını bozduğunu belirterek, Washington yönetiminin karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Hatemi, komşu ve dost ülkelere de mesajlarının "dostluk" ve "barış" olduğunu belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranBasra KörfeziHürmüzganSavaş Uçağı
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