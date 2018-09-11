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İran'dan Erbil'e 'İKDP üyelerini teslim edin' çağrısı

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Erbil yönetiminden IKBY'de bulunan İran muhalifi İKDP üyelerini teslim etmesini istedi.

İran'dan Erbil'e 'İKDP üyelerini teslim edin' çağrısı

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Erbil yönetiminden IKBY'de bulunan İran muhalifi İKDP üyelerini teslim etmesini istedi.

11 Eylül 2018 Salı 16:22
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İran'dan Erbil'e 'İKDP üyelerini teslim edin' çağrısı

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Erbil yönetimine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) üyelerini teslim etmesi çağrısı yaptı.

Başkent Tahran'daki Emin Askeri Bilimler Üniversitesi'nde konuşan Bakıri, "IKBY, İran karşıtı üstlere izin vermemelidir. Söz konusu kişiler suçludur. Onlardan geriye kalanları ya bize vermelidirler veya ülkelerinden ihraç etmelidirler." dedi.

Bakıri, İran'ın güvenliğini tehlikeye düşürecek girişimlerin devam etmesi durumunda İKDP komutanlarının başına gelenin tekrarlanacağını ifade etti.

İran güçlerinin Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait kampa cumartesi günü düzenlediği saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranErbilIKBYIkdp
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