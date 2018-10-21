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İran'dan ABD'ye yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Washington yönetiminin, "ABD'deki Kongre ara seçimlerine İran'ın müdahale edeceği" yönündeki iddialarını yalanladı.

İran'dan ABD'ye yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Washington yönetiminin, "ABD'deki Kongre ara seçimlerine İran'ın müdahale edeceği" yönündeki iddialarını yalanladı.

21 Ekim 2018 Pazar 14:53
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İran'dan ABD'ye yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "ABD'deki Kongre ara seçimlerine İran'ın müdahale edeceği" ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Kasımi, Washington yönetiminin, "İran'ın ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerine müdahale edeceği" yönündeki iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Kasımi, İran'ın diğer ülkelerin iç işlerine karışmaya yönelik siyasetinin olmadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran kendi iç meseleleri ile meşgul, bölge meselelerini düşünemeyecek kadar zayıf" şeklindeki sözlerini hatırlatan Kasımi, "Nasıl olur da kendi tabirlerine göre böyle bir ülke, ABD parlamento seçimlerine müdahale edebilir?" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal İstihbarat Şefi, İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), cuma günü yayımladıkları ortak bildiride İran, Çin ve Rusya'yı 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalışmakla suçlamıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımİran
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