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İran'dan ABD ve Batı'ya "nükleer anlaşma ve Astana" tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "İran'ın barışçıl nükleer kapasitesini geliştirme çabalarını sürdürüyoruz. ABD bir hata yapar ve anlaşmadan ayrılırsa bu Amerikalılar için kesinlikle acı verici bir hata olacaktır" dedi.

İran'dan ABD ve Batı'ya "nükleer anlaşma ve Astana" tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "İran'ın barışçıl nükleer kapasitesini geliştirme çabalarını sürdürüyoruz. ABD bir hata yapar ve anlaşmadan ayrılırsa bu Amerikalılar için kesinlikle acı verici bir hata olacaktır" dedi.

17 Mart 2018 Cumartesi 13:28
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İran'dan ABD ve Batı'ya "nükleer anlaşma ve Astana" tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran'ın barışçıl nükleer kapasitesini geliştirme çabalarını sürdürüyoruz. ABD bir hata yapar ve anlaşmadan ayrılırsa bu Amerikalılar için kesinlikle acı verici bir hata olacaktır." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısından dönüşte başkent Tahran'da basına konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının Washington yönetimi için "acı bir hata" olacağını belirtti.

ABD yönetiminin nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini savunan Zarif, İran'ın "barışçıl nükleer programını sürdürdüğünü ve her türlü şarta hazırlıklı olduğunu" dile getirdi.

"Batılı ülkeler Astana sürecini baltalıyor"

Washington yönetiminin Suriye'de izlediği hatalı politikalarla bu ülkedeki çatışmaların artmasına sebep olduğunu ifade eden Zarif, "Ne yazık ki, bazı Batı ülkeleri de çeşitli yollarla sürekli bir şekilde Astana sürecini baltalamaya çalışıyorlar." dedi.

Nükleer anlaşma etkilenir uyarısı

Öte yandan Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu"nun 11'inci toplantısına katılan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi de İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ABD'yi nükleer anlaşmada tutmak için İran'a yeni yaptırımlar istediğine yönelik haberlere ilişkin, "Bazı Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı'nı (Donald Trump) memnun etmek için İran'a karşı nükleer meseleyle bağlantısı olmayan yaptırımlar için adım atarsa büyük bir hata yapacaklar ve bunun nükleer anlaşmaya doğrudan etkisini de görecekler." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarifİran
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