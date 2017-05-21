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İran'da seçim kutlamaları yasaklandı

İran'da İçişleri bakanlığı, seçim kutlaması amacıyla cadde ve sokaklarda toplanmayı yasakladı.

İran'da seçim kutlamaları yasaklandı

İran'da İçişleri bakanlığı, seçim kutlaması amacıyla cadde ve sokaklarda toplanmayı yasakladı.

21 Mayıs 2017 Pazar 18:47
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İran'da seçim kutlamaları yasaklandı

İran'da cuma günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasıyla, dün akşam cumhurbaşkanlığı yarışını önde tamamlayan Hasan Ruhani taraftarlarının sokaklara dökülmesi sonrası, ülke genelinde yapılan seçim kutlamaları yasaklandı.

İçişleri bakanlığına bağlı İran seçim kurulu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, bugün itibariyle seçim kutlaması amacıyla cadde ve sokaklarda toplanmanın yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, kararın "kamu düzenini korumak ve ortaya çıkacak suistimallerin önüne geçmek" amacıyla alındığı aktarıldı.

Seçim merkezleri tarafında yapılması planlanan programların da, yer ve zaman belirtilmek kaydıyla izne tabi olduğu ifade edilen açıklamada, halktan, yasaklara uymaları ve güvenlik güçlerine yardımcı olmaları talebinde bulunuldu.

İran'da cuma günü gerçekleşen 12'nci dönem seçim sonuçlarına göre Ruhani oyların yüzde 57'sini alarak ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

Kesin seçim sonuçlarının içişleri bakanlığınca açıklanmasıyla dün gece boyunca ülke genelinde kutlamalar yapan Ruhani taraftarlarına, izinsiz her türlü gösterinin yasak olduğu İran'da, genel olarak müdahale edilmemiş, ancak yer yer güvenlik güçleriyle kutlama yapanlar arasında çekişmelerin yaşandığı kaydedildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Iran SeçimIran Kutlama
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