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İran'da 'Şah Rıza'nın mumyası bulundu' iddiası

İran'ın Rey şehrindeki Abdulazim Türbesi'nin genişletme çalışmaları sırasında İran'ın eski hükümdarlarından Şah Rıza'ya ait olduğu iddia edilen mumya bulundu.

İran'da 'Şah Rıza'nın mumyası bulundu' iddiası

İran'ın Rey şehrindeki Abdulazim Türbesi'nin genişletme çalışmaları sırasında İran'ın eski hükümdarlarından Şah Rıza'ya ait olduğu iddia edilen mumya bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 13:16
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İran'da 'Şah Rıza'nın mumyası bulundu' iddiası

İran'ın Rey şehrindeki Abdulazim Türbesi'nin genişletme çalışmaları sırasında ülkenin eski hükümdarlarından Şah Rıza Pehlevi'ye ait olduğu iddia edilen mumya bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran İslam Konseyi Kültürel Miras ve Turizm Komitesi Başkanı Hasan Halilabadi, Tahran'ın güneyinde yer alan Rey'deki Abdulazim Türbesi'nin batı kısmındaki genişletme çalışmaları sırasında bir mumya bulunduğunu söyledi.

Mumyanın İran'ın eski hükümdarlarından Şah Rıza'ya ait olabileceğini belirten Halilabadi, ilgili makamlar tarafından gerekli incelemenin yapılacağını aktardı.

İran'da 1925'te Pehlevi hanedanlığının temellerini atarak yönetimi ele alan Şah Rıza, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin İran'ı işgali sırasında sürgüne gönderildiği Güney Afrika'da 1944'te öldü. Şah Rıza'nın naaşı Mısır'da mumyalanarak uzun süre Kahire'deki Rıfai Camisi'nde saklandı. Mumya 1950'de İran'a getirildi ve Rey kentinde hazırlanan mozoleye törenle gömüldü. Şah Rıza'nın mozolesi, 1979 İran Devrimi'nden sonra Ayetullah Humeyni'nin onayıyla yıkıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranırnaAbdulazim TürbesiŞah Rıza Pehlevi
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