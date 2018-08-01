Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97098
ALTIN
193.959
DOLAR
4.9266
STERLİN
6.4695
EURO
5.7592
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli...
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Epilepsiye pilli kontrol
Epilepsiye pilli kontrol

İran'da 'pahalılığı protesto' gösterileri devam ediyor

İran'ın İsfahan kentindeki ekonomik sorunları protesto gösterileri 2'nci gününde devam etti.

İran'da 'pahalılığı protesto' gösterileri devam ediyor

İran'ın İsfahan kentindeki ekonomik sorunları protesto gösterileri 2'nci gününde devam etti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:35
0 Okunma
İran'da 'pahalılığı protesto' gösterileri devam ediyor

İran'ın orta kesimindeki İsfahan kentinde ekonomik sorunları protesto gösterileri 2'nci gününde devam etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsfahan kentindeki "pahalılık ve döviz kurunun yükselmesini" protesto gösterilerine yüzlerce İranlı katıldı.

Bazı esnaf ve kamyoncuların da destek verdiği eylemde rejim aleyhine sloganlar atan ve lastik yakan göstericilere, polis tomalar ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kamyoncuların kontak kapatmaları nedeniyle bazı bölgelerde petrol sıkıntısı yaşandı.

Dün İsfahan'da başlayan gösteriler Kereç kentine sıçramıştı.

İran'daki ekonomik kriz

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protesto gösterilerinin başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken, iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
Çin'den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
AB Brexit sonrasında İngiliz diplomatlarını merkeze çekecek
AB Brexit sonrasında İngiliz diplomatlarını merkeze çekecek
Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden Ruhani hükümetine eleştiri
Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden Ruhani hükümetine eleştiri
Almanya’da elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi geliyor
Almanya’da elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi geliyor
Danimarka'da burka ve peçe yasağı yürürlükte
Danimarka'da burka ve peçe yasağı yürürlükte
California'nın kuzeyinde yeni orman yangını
California'nın kuzeyinde yeni orman yangını
Finlandiya'da sığınmacının sınır dışı edilmesine uçakta protesto
Finlandiya'da sığınmacının sınır dışı edilmesine uçakta protesto
'Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltecek' iddiası
'Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltecek' iddiası
Husiler deniz operasyonlarını durdurdu
Husiler deniz operasyonlarını durdurdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ