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İran'da otobüs devrildi: 11 ölü

İran'ın Kerec kentinden Sari istikametine doğru yola çıkan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da otobüs devrildi: 11 ölü

İran'ın Kerec kentinden Sari istikametine doğru yola çıkan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

12 Eylül 2017 Salı 12:04
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İran'da otobüs devrildi: 11 ölü

İran'ın Kerec kentinden Sari istikametine doğru yola çıkan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansının (İRNA) Tahran Ambulansı Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Abbasi'ye dayandırdığı haberine göre, başkent Tahran'a yakın Cacrud mevkiinde yoldan çıkan otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Abbasi, 40 yolcuyla İran'ın Elbürz eyaletine bağlı Kerec kentinden Sari kenti istikametine doğru yola çıkan otobüsün sabahın erken saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığını belirtti.

Olay yerine 14 ambulansın sevkedildiğini kaydeden Abbasi, yaralanan 28 kişinin Tahran'daki farklı hastanelere sevkedildiğini aktardı.

Abbasi, kaza nedeniyle ilgili soruşturmanın trafik polisi uzmanlarınca sürdürüldüğünü kaydetti.

AA

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İranİranda Otobüs DevrildiOtobüs Devrildi
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