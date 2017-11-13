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İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi

Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen deprem nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi. Yaralı sayısının 2 bin 500'ü aştığının açıklandığı Kermanşeh eyaletinde, 3 gün yas ilan edildi.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi

Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen deprem nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi. Yaralı sayısının 2 bin 500'ü aştığının açıklandığı Kermanşeh eyaletinde, 3 gün yas ilan edildi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 10:51
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İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi

Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 211'e yükseldiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e açıklamalarda bulunan Kermanşah Eyaleti Afet Yönetimi Genel Müdürü Rıza Mahmudi, deprem nedeniyle eyalet genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 211'e çıktığını belirtti.

Mahmudi, depremde yaralanan 2 bin 504 kişinin de eyalet ve civar kentlerdeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

İran Afet Yönetimi Başkanı'nın da bölgede olduğunu ifade eden Mahmudi, yaralıların civar kentlere aktarılması için bölgeye uçak ve birçok helikopterin sevk edildiğini söyledi.

Öte yandan, İran lideri Ali Hamaney depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımlarken, tüm ordu ve hükümet kurumlarına depremden etkilenenlere yardıma koşması emri verildiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkenin tüm imkanlarını depremzedelere yardım için seferber etmesi için, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'yi görevlendirdiğini söyledi.

Kermanşah eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin Halepçe'nin 31 kilometre güneybatısında ve 7,2 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakİranHalepçeKermanşah Eyaleti
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