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İran'da Erbain törenlerine 'saldırı hazırlığına' gözaltı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde Erbain törenlerine "saldırı hazırlığında" olduğu iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

İran'da Erbain törenlerine 'saldırı hazırlığına' gözaltı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde Erbain törenlerine "saldırı hazırlığında" olduğu iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

23 Ekim 2018 Salı 12:13
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İran'da Erbain törenlerine 'saldırı hazırlığına' gözaltı

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı'nda devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Erbain törenlerine katılmak için Irak'ın Kerbela kentine hareket eden insanlara saldırı hazırlığında olan 3 "terör" grubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Alevi, gözaltına alınanların "intihar saldırısı hazırlığı" içinde olduklarını belirterek, "Son günlerde Huzistan'da 3 terör grubuna mensup 15 kişi tespit edilerek yakalandı." şeklinde konuştu.

İran'ın güneybatısında Irak sınırında yer alan Huzistan eyaleti, her yıl Erbain törenlerine katılmak için Irak'ın Kerbela kentine gitmek isteyen yüz binlerce İranlının geçişine sahne oluyor.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 71 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene Aşura Günü'nde anılıyor.

Hicri takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran İstihbarat Bakanı Mahmud AleviİranŞelemçe Sınır Kapısı
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