İran'da ekonomik sorunlara çözüm önerileri

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan, ülkesinin nükleer faaliyetlerden bir kazanç sağlamadığını belirterek bunun yerine mevcut petrol rezervlerine yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen 30. Petrokimya Direktörleri Konferansı'nda yaptığı konuşmada Pizişkiyan, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte derinleşen ekonomik sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ile Batı ülkeleri arasında sorun teşkil eden nükleer faaliyetlerin ülkesi için fayda verici bir çalışma olmadığını söyleyen Pizişkiyan, Tahran yönetiminin dünya ülkeleriyle ilişki tarzını tasvip etmediğini ifade etti.

"Nükleere harcadığımız performansı petrole kullansaydık çok daha fazla getirisi olurdu"

Pizişkiyan, şunları kaydetti:

"Mecliste nükleer enerji gündeme geldiğinde bu şekliyle ayrıcalıklı bir yere sahip olmadığı kanaatine varmıştım. İran'da tespit edilmiş bin 200 ton uranyum rezervi bulunuyor. Bunun üzerinde çalışmaya değer mi? Ülkemizde çok daha fazla petrol rezervi var. Eğer nükleer enerjiye harcadığımız performansı petrol ürünleri alanında kullansaydık çok daha fazla getirisi olurdu."

Ülkenin içinde bulunduğu zor süreçte tüm siyasi grupların bir arada olması gerektiğini vurgulayan Pizişkiyan, "Ekonomik savaş, askeri savaştan daha zordur. Herkesin birlik olması gerekir." dedi

Ekonomik sorunların sosyal problemlere dönüştüğü İran'da, son günlerde birçok siyasetçi ülkesinin nükleer faaliyetleri ve dış politikasını eleştiren açıklamalar yapıyor.