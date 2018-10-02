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İran'da doğal gaz boru hattında patlama

Huzistan eyaletinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonrası çevredeki yerleşim yerleri tahliye edildi.

İran'da doğal gaz boru hattında patlama

Huzistan eyaletinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonrası çevredeki yerleşim yerleri tahliye edildi.

02 Ekim 2018 Salı 10:58
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İran'da doğal gaz boru hattında patlama

ANKARA

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan Kriz Yönetim İdaresi Genel Müdürü Kiyumers Hacızade, Bağ Melik İlçesi yakınlarında Huzistan-İsfahan doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Hacızade, patlamanın ardından güvenlik gerekçesiyle çevredeki yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini belirtti.

Patlamanın boru hattındaki gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiğini aktaran Hacızade, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit töreni sırasında 25 kişinin öldüğü 69 kişinin yaralandığı bir terör saldırısına sahne olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranDoğalgazPatlama
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