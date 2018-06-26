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İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı öldü

İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı öldü

26 Haziran 2018 Salı 10:06
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İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü

ANKARA

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında bulunan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Mircave kenti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 İran sınır muhafızının öldüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargâhı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece sınırdan İran topraklarına geçmek isteyen silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında Mircave kırsalında çatışma çıktı. 

Çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybederken, saldırganlardan da 3'ünün öldürüldüğü diğerlerinin ise Pakistan topraklarına kaçtığı kaydedildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İrançatışmaSınırMuhafız
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