İran'da askeri geçit töreninde silahlı saldırı: 24 ölü

ANKARA

İran'ın resmi ajansı IRNA, İran-Irak savaşının 38. yılı nedeniyle Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenini hedef alan silahlı terör saldırısında ölü sayısının 24 yaralı sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu.

Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel basındaki haberlerde, askeri üniformalı saldırganların geçit töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları, saldırının 10 dakika sürdüğü belirtildi.

Haberde ölenler arasında asker ve sivillerin bulunduğu ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Asri Cunub Dergisi'nde çalışan Yunus Purhulu adındaki gazetecinin de saldırıda öldüğü açıklandı.

"Saldırıyı El Ahvaziye örgütü düzenledi"

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini söyledi.

Şerif, İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıyı El Ahvaziye örgütünün yaptığını açıkladı.

İran'ın ISNA ajansında yer alan açıklamasında Şerif, bu grubun Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti.

El Ahvaziye adıyla tanınan Ahvaz Halkı Demokratik Cephesi, İran’ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir örgüt olarak biliniyor.

İran saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin güneybatısında yer alan Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine düzenlenen saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdılar." ifadelerini kullandı.

Saldırıda çocuklar ve gazetecilerin de hedef alındığına dikkati çeken Zarif, şöyle devam etti:

"İran bu saldırılardan bölgesel terör destekçileri ve onların ABD'li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkını savunma konusunda hızlı ve kararlı yanıt verecektir."

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif de saldırının El-Ahvaziye adlı ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğini açıkladı. Şerif, söz konusu örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti.

"Bu eylemler cevapsız kalmayacak"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı Ahvaz'daki silahlı saldırıdan sorumlu tutarak, "Bu eylemler cevapsız kalmayacak." dedi.

Şikarçi, 4 saldırganın silahlarını birkaç gün önce Basra Körfezindeki ülkelerden aldığını ve törenlerin yapıldığı alana sakladıklarını açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştiren grubun ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğunu savunan Şikarçi, "Grup, Körfez'deki devletlerin de askeri ve maddi desteği ve korumasıyla saldırıyı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

"Bu grupların ve ülkelerin bu eylemleri cevapsız kalmayacak." diyen Şikarçi, "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan sürekli bize karşı meydanda. O yüzden bu tür olaylar çok normaldir." değerlendirmesinde bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, 4 saldırgandan 3'ünün olay yerinde birinin de hastanede öldüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ülkenin güneybatısında yer alan Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine düzenlenen saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtmişti.

Bu sabah İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin öldüğü 53 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.