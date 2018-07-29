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İran'da akrep kaçakçısı yakalandı

İran-Afganistan sınırında akrep kaçakçılığı yapan bir kadın 10 akrebi Afganistan'a götürmek üzereyken yakalanıp gözaltına alındı.

İran'da akrep kaçakçısı yakalandı

İran-Afganistan sınırında akrep kaçakçılığı yapan bir kadın 10 akrebi Afganistan'a götürmek üzereyken yakalanıp gözaltına alındı.

29 Temmuz 2018 Pazar 16:35
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İran'da akrep kaçakçısı yakalandı

İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Rezevi Eyaleti Çevre Koruma Müdürü Cevad Alipur, 10 akrebi Afganistan'a götürmek isteyen bir kadının gözaltına alındığını söyledi.

Söz konusu müdürlüğe ait internet sitesine göre, Alipur, Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin ilçesinde topladığı akrepleri Afganistan'a götürmek isteyen bir kadının sınırda yakalandığını belirtti.

Alipur, sağlık sektöründe kullanılmak üzere İran'da akrep avlamanın, çevre bakanlığının iznine tabi olduğunu kaydetti.

İran'da bu tür hayvanları izinsiz avlamanın 3 ile 5 milyon tümen arasında değişen para cezası ile 6 aya kadar hapis cezası bulunuyor.

AA

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İranAkrep Kaçakçısıİranda Akrep KaçakçısıAfganistan
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