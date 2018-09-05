İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısından 'kumpas' iddiası

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcılarından İsfendiyar Rahim Meşai'nin gözaltına alınmadan önce kaydettiği belirtilen ve "kendisi ile Ahmedinejad'a kumpas" iddialarının yer aldığı görüntülü konuşması ülkede tartışmalara neden oldu.

Tahran Devrim Mahkemesi'nin kararı üzerine geçen mart ayından bu yana gözaltında tutulan Meşai, sosyal medyaya servis edilen 40 dakikalık konuşmasında, "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklanan Ahmedinejad'ın diğer yardımcısı Hamid Bekai'nin İran istihbarat birimleri tarafından "casusluk suçlamasını kabul etmeye zorlandığını" öne sürüyor.

Ahmedinejad'a ait Telegram sayfasından yayınlanan videoda, bu zorlamanın Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib tarafından yapıldığını savunan Meşai, "casusluk suçlamasının kendisi ve Ahmedinejad'a kadar uzanmasının hedeflendiğini" iddia ediyor.

İsfendiyar Rahim Meşai kimdir?

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde, kabinedeki en nüfuzlu kişi ve yakın arkadaşı olan Meşai, 9'uncu ve 10'uncu hükumet dönemlerinde, cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı ve danışmanı ile cumhurbaşkanlığı personel şefi olarak görev yapmıştı.

Meşai, Ahmedinejad tarafından 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmiş ancak bir hafta içerisinde İran lideri Ali Hamaney tarafından bu görevden alınmıştı.

Ahmedinejad grubunun adayı olarak 2013 cumhurbaşkanlığı seçimleri için ön plana çıkan Meşai'nin adaylığı, İran Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Tahran Devrim Mahkemesi tarafından geçen yıl kasım ayında, "lidere iftira, rejime karşı propaganda, devlet imkanlarını yetkisiz kullanma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla ifadeye çağrılan Meşai, mart ayında gözaltına alınmıştı.