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İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Kaki şehrinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Kaki şehrinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:28
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İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın tek nükleer santraline ev sahipliği yapan Buşehr eyaletine bağlı Kaki şehrinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Buşehr eyaletinin Kaki şehri olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerel saatle 06.34'te kaydedilen depremin, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Yetkili makamlardan şu ana kadar ölen ya da yaralanan kişi sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr eyaleti ülkedeki tek nükleer santrale ev sahipliği yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranBuşehr
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