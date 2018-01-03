Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117524
ALTIN
159.481
DOLAR
3.7666
STERLİN
5.1161
EURO
4.5380
İran'da 2 öğrenci öldü
Son Dakika
İran'da 2 öğrenci öldü
İran manipülasyonla karşı karşıya
İran manipülasyonla karşı karşıya
Atilla'nın itirazı reddedildi
Son Dakika
Atilla'nın itirazı reddedildi
‘Pazarlık’ haberlerini yalanladı
Son Dakika
‘Pazarlık’ haberlerini yalanladı
PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza
PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza

İran'da 2 öğrenci öldü

İran'daki protestolarda 2 öğrenci hayatını kaybetti

İran'da 2 öğrenci öldü

İran'daki protestolarda 2 öğrenci hayatını kaybetti

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:58
0 Okunma
İran'da 2 öğrenci öldü

İran'daki rejim karşıtı gösterilerde 2 öğrenci hayatını kaybetti.

İran'daki rejim karşıtı gösterilerde 2 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'daki protestolarda 23 kişi hayatını kaybetti

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Seyyid Muhammed Bethai Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körü körüne kargaşa ve şiddet olayları günahsız insanları kurban ediyor. Armin ve Şayan adında 2 öğrencimizi kaybetmenin acısı içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı. Ülke genelindeki olaylarda şimdiye kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 1000'den fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranProtestoRejim KarşıtıIran Gösteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atilla'nın itirazı reddedildi
Atilla'nın itirazı reddedildi
Hindistan İsrail ile anlaşmasını iptal etti
Hindistan İsrail ile anlaşmasını iptal etti
İsrail’de 16 asker 'intihar' etti
İsrail’de 16 asker 'intihar' etti
İdlib'e hava saldırısı!
İdlib'e hava saldırısı!
Kolombiya, FARC ile görüşecek
Kolombiya, FARC ile görüşecek
Senegal'de 541 mahkuma af
Senegal'de 541 mahkuma af
Irkçı milletvekiline suç duyurusu
Irkçı milletvekiline suç duyurusu
İsrail muhalefeti ülkeyi Gazze'de savaşa sürüklüyor
İsrail muhalefeti ülkeyi Gazze'de savaşa sürüklüyor
İdlib'de pazar yerine saldırı
İdlib'de pazar yerine saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ