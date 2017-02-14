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İran'da 10 idam

İran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 10 kişinin cezası infaz edildi.

İran'da 10 idam

İran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 10 kişinin cezası infaz edildi.

14 Şubat 2017 Salı 10:22
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İran'da 10 idam

İran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 10 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı, uyuşturucuyla ilgili suçlardan ölüm cezasına çarptırılan 7 kişinin Kum kentindeki Lengerud Cezaevi'nde idam edildiğini duyurdu.

Haberde, diğer 3 kişinin cezasının ise Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zabul Cezaevi'nde infaz edildiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, dünyanın en çok idam cezası uygulayan ülkelerinden İran, 2015 yılında büyük çoğunluğu uyuşturucuyla ilgili suçlardan olmak üzere 977 kişiyi idam etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranUyuşturucuyla Ilgili SuçlarIdamLengerud CezaeviZabul Cezaevi
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