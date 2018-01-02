Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115333
ALTIN
158.819
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1259
EURO
4.5472
İsrail Gazze'yi vurdu
İsrail Gazze'yi vurdu
İngiltere'den İran açıklaması
İngiltere'den İran açıklaması
Topkapı Sarayı ziyaretçilerin gözdesi oldu
Topkapı Sarayı ziyaretçilerin gözdesi oldu
Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum
Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden...
"Devletin güler yüzü anne otelinde var"
"Devletin güler yüzü anne otelinde...

İran'da 1'i polis 10 kişi öldü

İran'daki protestolarda 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti

İran'da 1'i polis 10 kişi öldü

İran'daki protestolarda 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti

02 Ocak 2018 Salı 09:38
0 Okunma
İran'da 1'i polis 10 kişi öldü
banner84

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad ve Kehderican kentlerindeki rejim karşıtı göstericilerde 1'i polis, 2'si devrim muhafızı olak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad kentinde rejim karşıtı göstericilerin polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.

İran'daki halk gösterilerinin boyutu ve nedenleri

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 4 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor.

Bu arada, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Reca News haber sitesine göre, Necef Abad'daki gösterilerde 2 devrim muhafızı ve 2 gösterici olmak üzere, 4 kişi hayatını kaybetti.

İran'dan yayın yapan haber sitesi Asriran ise İran'daki rejim karşıtı gösterilerde İsfahan eyaletine bağlı Kehderican ilçesi kaymakamlığına saldıran göstericilerden 5'inin öldürüldüğünü duyurdu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Iran ProtestoNecef AbadKehdericanİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan Pakistan'a suçlama
Trump'tan Pakistan'a suçlama
Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı
Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı
İsrail Gazze'yi vurdu
İsrail Gazze'yi vurdu
İngiltere'den İran açıklaması
İngiltere'den İran açıklaması
Bağdat’tan sınır kapısı açıklaması
Bağdat’tan sınır kapısı açıklaması
MERKEL, HİTLER'in kızı mı ?
MERKEL, HİTLER'in kızı mı ?
Aksa'ya 2017'de 26 bin fanatik Yahudi baskın düzenledi
Aksa'ya 2017'de 26 bin fanatik Yahudi baskın düzenledi
Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro
Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro
'İsrail, Filistin'i yok etmeye çalışıyor'
'İsrail, Filistin'i yok etmeye çalışıyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ