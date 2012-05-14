İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad:

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, atom bombası yapmanın ''akıllı adamların'' işi olamayacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yurt gezileri kapsamında bulunduğu Nişabur kentinde halka hitaben yaptığı konuşmada, kitle imha silahları üretilmesini eleştirdi.



''Hangi akıllı hükümet, halkının parasını atom bombası yapmak için harcar?'' diye soran Ahmedinejad, ABD'yi kastederek 45 milyon fakir insana rağmen bu ülke yönetiminin silahlara yatırım yaptığını belirtti.

Ahmedinejad, ''Onların aklı olsaydı kendi halklarının parasını yine bizzat halklarının yaşam koşullarını iyileştirmek için harcarlardı'' ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin yağmacılık peşinde olduklarını savunan Ahmedinejad, ''Atlas Okyanusu'nun ötesinden bölgemize el uzatıyor, halkların servetini yağmalıyorlar'' diye konuştu.

Ahmedinejad, ''diğer milletlerle ilişkilerde hakaret ve küçük görme siyasetini izleyen Batılıların çıkmazda olduklarını, İran ve diğer ülke halklarının bir iğne başı büyüklüğünde dahi olsa haklarından vazgeçmeyeceğini'' kaydetti.