Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
CHP'de MYK değişti
CHP'de MYK değişti
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi

İran basınında Türkiye ve İran'ın iş birliği vurgusu

İran medyasında, ABD'nin yaptırımları karşısında Türkiye ve İran'ın iş birliğine vurgu yapan haberler geniş yer buldu.

İran basınında Türkiye ve İran'ın iş birliği vurgusu

İran medyasında, ABD'nin yaptırımları karşısında Türkiye ve İran'ın iş birliğine vurgu yapan haberler geniş yer buldu.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:05
0 Okunma
İran basınında Türkiye ve İran'ın iş birliği vurgusu

İran basını, Türkiye ve İran'ın ABD yaptırımlarına karşı sergilediği iş birliği çabalarına vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.

İran'da yayımlanan gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD yaptırımları karşısında ortaya koyduğu tepki ile Türkiye ve İran arasındaki iş birliğini içeren haberleri ilk sayfalarına taşıdı.

Reformist çizgide yayın yapan "İran" isimli gazete, Erdoğan'ın ABD'ye gösterdiği tepkiyi okurlarına "Darbe ile ambargonun farkı yok" başlığıyla aktardı.

Gazete, Erdoğan'ın halka yaptığı; 'dolarlarınızı Türk lirası ile değiştirin' çağrısına da atıf yaparak, bu şekilde dolar kurunda yaşanan dalgalanmanın önüne geçilmek istendiğini yazdı.

Bir diğer reformist gazete "Aftab-ı Yezd" ise Türkiye, İran ve Rusya'nın birlikte hareket ettiğini vurgulayarak, söz konusu haberi "ABD yaptırımları karşısında üç ülkenin birliği" başlığıyla okuyucularıyla buluşturdu.

Ruhani hükümetine yakınlığıyla bilinen "Merdomsalari" gazetesi de ABD yaptırımları karşısında Türkiye ve İran'ın mevcut iş birliğine dikkati çekerek, Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin, Amerikalı rahip Andrew Brunson'un tutuklanması ile başladığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu nedenle Türkiye'den intikam almak istediğini ön plana çıkardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran BasınıRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kutsal mekanlar, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir'
'Kutsal mekanlar, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir'
Hazar'da tarihi anlaşmaya doğru
Hazar'da tarihi anlaşmaya doğru
Okinawa Adası'ndaki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planı protesto edildi
Okinawa Adası'ndaki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planı protesto edildi
Danimarka’da peçeli kadınlara hapis cezası gündemde
Danimarka’da peçeli kadınlara hapis cezası gündemde
TİKA'nın gönüllü elçileri Fas'ta
TİKA'nın gönüllü elçileri Fas'ta
İdlib'e karşı Esed-YPG/PKK ittifakı
İdlib'e karşı Esed-YPG/PKK ittifakı
Endonezya’da ölü sayısı 387'ye yükseldi
Endonezya’da ölü sayısı 387'ye yükseldi
Paris'te 1 yıl yaşamak 183 sigaraya bedel
Paris'te 1 yıl yaşamak 183 sigaraya bedel
Türkiye mezunu Filistinliler Han el-Ahmer halkı için 'tıp günü' düzenledi
Türkiye mezunu Filistinliler Han el-Ahmer halkı için 'tıp günü' düzenledi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ