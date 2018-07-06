Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99108
ALTIN
186.064
DOLAR
4.6019
STERLİN
6.1010
EURO
5.3856
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
TBF ile Türk Telekom yayın anlaşması imzaladı
TBF ile Türk Telekom yayın...
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
Selçuklu Meydan Mezarlığı arşivlendi
Selçuklu Meydan Mezarlığı arşivlendi

İran Avrupa'nın sunduğu öneriden memnun değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın korunması için ülkesine sunduğu öneri paketini "ümitsizlik verici" olarak nitelendirdi.

İran Avrupa'nın sunduğu öneriden memnun değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın korunması için ülkesine sunduğu öneri paketini "ümitsizlik verici" olarak nitelendirdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:20
0 Okunma
İran Avrupa'nın sunduğu öneriden memnun değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesinde nükleer anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın korunması için İran'a sunduğu öneri paketinin ümit verici olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ruhani ile Merkel'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın nasıl devam edeceğine ilişkin konumlarını açıkça sunmaları için sınırlı bir süre olduğunu dile getiren Ruhani, şunları kaydetti:

"Eğer Viyana'daki dışişleri bakanları toplantısında Avrupa ülkeleri İran'ı iş birliği ve ortak faaliyetler konusunda ikna ederse Avrupa ile iş birliğine devam edeceğiz."

Ruhani, anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın korunması için İran'a sunduğu öneri paketini "ümitsizlik verici" olarak niteleyerek ''Maalesef, İran'a sunulan öneri paketi pratik bir yaklaşım ve işbirliğinin devamı için kesin bir yol ortaya koymadı." ifadesini kullandı.

Merkel'den "Avrupa anlaşmanın devamından yana" vurgusu

Öte yandan Almanya Başbakanı Merkel ise İran'a sunulan öneri paketinin genel mevzuatlar ile temel ilkeleri içerdiğini fakat detaylar için görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın anlaşmanın devamından yana olduğunu vurgulayan Merkel, "Nükleer anlaşmada kalmak istediğimizden eminiz ve görüşmeleri sakin bir ortamda sürdürmemiz gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranNükleer AnlaşmaAngela Merkel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da polis şiddetine karşı protestolar artıyor
Fransa'da polis şiddetine karşı protestolar artıyor
Saldırılarından kaçan Deralı sayısı 350 bini aştı
Saldırılarından kaçan Deralı sayısı 350 bini aştı
AB ülkelerine vizesiz seyahatte yeni dönem
AB ülkelerine vizesiz seyahatte yeni dönem
Belçika'da Müslüman genç kıza saldırıya kınama
Belçika'da Müslüman genç kıza saldırıya kınama
Sarkisyan'ın kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı
Sarkisyan'ın kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı
Bosna Hersek'ten AB'ye sığınmacı eleştirisi
Bosna Hersek'ten AB'ye sığınmacı eleştirisi
Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı
Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı
BM'nin 'sınırları aç' çağrısına Ürdün'den ret cevabı
BM'nin 'sınırları aç' çağrısına Ürdün'den ret cevabı
Ryanair'in kabin görevlileri greve gidiyor
Ryanair'in kabin görevlileri greve gidiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ