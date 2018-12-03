Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak
Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine...
UEFA, VAR uygulamasını öne çekti
UEFA, VAR uygulamasını öne çekti
Aralık ayında meyve veren erik ağacı şaşırttı
Aralık ayında meyve veren erik...
Akciğer kanserine 'nefes yoluyla' teşhis
Akciğer kanserine 'nefes yoluyla' teşhis
Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı
Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı

İran ABD'nin Hamas aleyhindeki tasarısına karşı çıkacak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na getirmeyi planladığı Hamas'ın kınanmasına ilişkin karar tasarısına karşı çıkacaklarını söyledi.

İran ABD'nin Hamas aleyhindeki tasarısına karşı çıkacak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na getirmeyi planladığı Hamas'ın kınanmasına ilişkin karar tasarısına karşı çıkacaklarını söyledi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:38
0 Okunma
İran ABD'nin Hamas aleyhindeki tasarısına karşı çıkacak

İSTANBUL 

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesine göre, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda Filistin'le ilgili son gelişmeleri değerlendiren Zarif, "ABD, bazı bölge ülkelerinden aldığı destekle BM kararlarına aykırı olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı gibi bir de Filistin aleyhinde önerge sunuyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, ülkesinin ABD'nin BM Genel Kurulu'na getirmeye planladığı "Hamas'ı kınama" tasarısına diğer İslam ülkeleriyle birlikte karşı çıkacağını kaydetti.

ABD'nin BM Genel Kurulu'na getirmeye hazırlandığı karar tasarısında Hamas'ın "İsrail'e yönelik roket saldırıları ve şiddeti teşvikinin" kınanması talep ediliyor.  

AA

Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanı Cevad ZarifTasarıKarşıHamas Aleyhine
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abbas ve Papa Orta Doğu'yu konuştu
Abbas ve Papa Orta Doğu'yu konuştu
Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı
Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı
Suudi Veliaht Prens Cezayir ziyaretine başladı 
Suudi Veliaht Prens Cezayir ziyaretine başladı 
"Çin, ABD otomobillerine uyguladığı tarifeleri düşürmeyi ve kaldırmayı kabul etti"
"Çin, ABD otomobillerine uyguladığı tarifeleri düşürmeyi ve kaldırmayı kabul etti"
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Burkina Faso'da
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Burkina Faso'da
Endonezya'da heyelan: 7 ölü
Endonezya'da heyelan: 7 ölü
KKTC'de deprem
KKTC'de deprem
Hollanda'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği
Hollanda'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ