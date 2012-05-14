İran 23 Mayıs'ta uydu fırlatacak

Resmi IRNA ajansının haberine göre, İran uzay ve havacılık endüstrileri direktörü Mehdi Farahi, ülkesinin Batılı ülkelerle nükleer müzakerelere devam edeceği 23 Mayıs tarihinde "Fecr" (Şafak) adı verilen, 50 kilogram ağırlığındaki "gözlem ve ölçüm" uydusunu Safir-B1 füzesiyle uzaya göndereceğini ve 300 ila 450 kilometre irtifada yörüngeye yerleştireceğini belirtti.



İran'ın 4. uydusunu uzaya göndereceği 23 Mayıs'ta İran ile Batılı büyük ülkeler Bağdat'ta Tahran'ın tartışmalı nükleer programı konusundaki müzakereleri sürdürecek.

Uzmanlara göre, Safir-B1 füzesi, İran'ın Kuzey Kore'nin No-Dong füzesinden geliştirdiği balistik Şahab-3 füzesine yakın bir teknolojiyle üretildi.

Uzay programı uluslararası toplumda endişe yaratan Tahran'a yalanlamalarına rağmen, konvansiyonel ya da nükleer başlıklı füze taşıyabilen uzun menzilli balistik füzeler geliştirmeye çalıştığı suçlamaları yöneltiliyor.

Fecr adlı uydunun İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Sa-İran şirketi tarafından geliştirildiği belirtildi.