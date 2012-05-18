Irak'tan Türk büyükelçisine uyarı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer'i bakanlığa çağırdı.

Iraklı yetkililer Demirer'e Türkiye'nin Basra ve Musul konsoloslarının 'diplomatik görevleri dışında hareket ettikleri' uyarısı yaptı.

Yetkililer, bu nedenle Yunus Demirer'in salı günü dışişleri bakanlığına çağırıldığını, Basra ve Musul konsoloslarının tutumlarının protesto edildiğini belirtti.

Iraklı yetkililer, Basra ve Musul konsoloslarının hangi tutumlarından rahatsız oldukları konusunda ise açıklama yapmadı.

GEÇEN AY DA ÇAĞIRILMIŞTI

Demirer, geçen ay Başbakan Erdoğan'ın Irak'ın Şii başbakanı Maliki'ye yönelik eleştirilerinin ardından da Irak Dışışleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Irak Başbakanı Maliki'de ‘Türkiye'nin bölgede giderek düşman ülke haline gelmeye başladığını’ söylemişti.

Şii Başbakan Maliki tarafından suikast timleri kurmakla suçlanan ve hakkında dava açılan Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, halen Türkiye'de bulunuyor.





Son Güncelleme: 18.05.2012 01:11