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Irak'taki sığınmacılar için "insani yardım" çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Göç Masası Sorumlusu Dindar Zebari, bölgelerinde bulunan sığınmacılara yardımda uluslararası toplumun "sınıfta kaldığını" belirtti.

Irak'taki sığınmacılar için "insani yardım" çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Göç Masası Sorumlusu Dindar Zebari, bölgelerinde bulunan sığınmacılara yardımda uluslararası toplumun "sınıfta kaldığını" belirtti.

24 Haziran 2015 Çarşamba 15:04
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Irak'taki sığınmacılar için
ERBİL

Zebari, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında Kürt bölgesinin, içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen çatışmalardan kaçan kişilere kapılarını açtığını söyledi. 

Kürt bölgesindeki sığınmacı sayısının sürekli arttığını vurgulayan Zebari, "Birleşmiş Milletler verilerine göre bölgemizde yaklaşık 2 milyon sığınmacı var. Bunların 248 bini Suriyeli, diğerleri ise Iraklı. Irak'ta bulunan 3 milyon sığınmacının yüzde 50'den fazlası bölgemizde barınıyor. Bu sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için ciddi desteğe ihtiyacımız var" dedi.  

Zebari, uluslararası toplumun Irak'taki sığınmacılara yardım konusunda yetersiz kaldığını dile getirerek, "Irak'taki sığınmacılara yardımda uluslararası toplum sınıfta kaldı. Kürdistan hükümeti, tek başına bu kadar sığınmacıyla baş edecek güçte değil. Daha fazla insani yardım gönderilmeli. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" diye konuştu.

Sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Zebari, IKBY hükümetinin insani yardım konusunda tek başına zorlandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bir sığınmacının aylık gideri 300 dolardır. Bu, Bağdat'tan bütçesini alamayan ve hali hazırda bir savaşla uğraşan Kürdistan bölgesi için çok büyük yüktür. Hem mali hem de güvenlik açısından ağır bir yük. Halen çatışmaların sürdüğü yerler var. Oradan insanların gelme ihtimali bulunuyor. Özellikle merkezi Irak hükümeti ve uluslararası toplumun bize yardım etmesi lazım. Sığınmacılar, bizim kardeşimiz. Nereden geldikleri önemli değil. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ancak bizim de ciddi manada desteğe ihtiyacımız var."

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 14:59
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Iraktaki Sığınmacılar Için Insani Yardım çağrısı
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