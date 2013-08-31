Irak'ta Suriye'ye müdahale protestosu

BAĞDAT



Irak'taki Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine binlerce kişi başkent Bağdat ve çeşitli kentlerde cuma namazı çıkışı düzenledikleri gösterilerle Suriye'ye muhtemel askeri müdahaleyi protesto etti.



ABD'nin 2003'te kimyasal silah bulunduğu iddiasıyla Irak'ı işgal ettiğini ve Irak halkının hala bu işgalin getirdiği sıkıntılarla boğuştuğunun hatırlatıldığı gösterilerde, Suriye halkına destek sloganları atıldı ve benzer bir müdahalenin Suriye'ye yapılması kınandı.



Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın basın ofisinden dün yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahale açıklamalarının kınandığı belirtilerek, Iraklılara muhtemel Suriye müdahalesine karşı sokaklara çıkılması çağrısı yapılmıştı.



Irak'taki Sadr hareketi, Suriye'deki Esed rejimini destekleyen politikasıyla biliniyor.





AA