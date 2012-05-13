Irak'ta polise saldırılar

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün düzenlenen üç ayrı saldırıda 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Saldırılardan ikisi Bağdat'ın güneyindeki Kerrada semtinde düzenlendi.

Park halindeki bir aracın içine yerleştirilen bombayla düzenlenen ilk saldırı kimseye zarar vermedi.

Polislerin saldırıdan birkaç dakika sonra hızla olay yerine gelmesinin ardından meydana gelen ikinci patlamadaysa 4'ü güvenlik gücünden olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Bu saldırıların ardından bir polis kontrol noktasında düzenlenen üçüncü saldırıda, polislerin militan olduğundan şüphelenerek ateş açtığı bir intihar eylemcisi üzerindeki bombalı yeleği patlattı. İntihar saldırısında 2'si polis 3 kişinin öldüğü, 3'ü polis 9 kişinin yaralandığı bildirildi.