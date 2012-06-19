Irak'ta intihar saldırısı: 16 ölü

Bir polis yetkilisi, intihar eylemcisinin, başkent Bağdat'ın 70 kilometre kuzeydoğusundaki Bakuba şehrinin merkezinde bulunan Şefte semtinde kurulan taziye çadırına girerek üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini, saldırıda Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Ğaydan'ın 3 korumasının da yaralandığını söyledi.
İntihar saldırısında ölenlerin arasında 4 subayın da bulunduğu belirtildi.
Olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
AA