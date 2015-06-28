Irak'ta inşaat çöktü: 1 Türk işçi öldü

SÜLEYMANİYE



AA muhabirine konuşan Süleymaniye İşçi Sendikası Başkanı Osman Heme Sait, "Bekireco semtinde yapımına yeni başlanan bir binada betonun çökmesi sonucu 4 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, 3 işçiyi yaralı kurtardı. Ancak ağır yaralanan Türk vatandaşı İ.D. hayatını kaybetti" dedi.



Sait, biri Türk, diğer ikisi Suriyeli olan yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiğini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.



Ölen işçinin Süleymaniye Devlet Hastahanesi morguna kaldırılan cenazesinin, yapılması gereken işlemlerin ardından Türkiye'deki ailesine gönderileceği öğrenildi.

