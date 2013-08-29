Irak'ta bombalı saldırılar: 4 ölü, 14 yaralı

BAĞDAT
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde bir lokanta yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İmam Ebu Hanife en-Numan Türbesi'nin karşısındaki bir lokanta yakınında park halinde bulunan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Başkent Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde dün düzenlenen bombalı saldırılarda 62 kişi ölmüş, 192 kişi yaralanmıştı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde bir lokanta yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İmam Ebu Hanife en-Numan Türbesi'nin karşısındaki bir lokanta yakınında park halinde bulunan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Başkent Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde dün düzenlenen bombalı saldırılarda 62 kişi ölmüş, 192 kişi yaralanmıştı.
AA
Son Güncelleme: 29.08.2013 08:32