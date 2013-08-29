Irak'ta bombalı saldırılar: 4 ölü, 14 yaralı

BAĞDAT



Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde bir lokanta yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İmam Ebu Hanife en-Numan Türbesi'nin karşısındaki bir lokanta yakınında park halinde bulunan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Başkent Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde dün düzenlenen bombalı saldırılarda 62 kişi ölmüş, 192 kişi yaralanmıştı.





AA