Irak'ta bombalı saldırı:10 ölü, 42 yaralı

BAĞDAT

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 3'ü polis 10 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın Cisru'd-Deyali mahallesinde iki bombalı aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Bölgede meydana gelen bir başka patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Bağdat'ın kuzey mahallelerinden El-Kazimiyye'de ise bir intihar eylemcisinin kontrol noktasında bombalı aracı patlatması, 3 polisin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.