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Irak'ta aile birliği çatırdıyor

Terör örgütü DAEŞ'in kıskacındaki Irak'ta boşanma oranlarında görülen dikkat çekici artışın ülkeyi yeni bir sosyal tehdit ile karşı karşıya bıraktığı belirtiliyor.

Irak'ta aile birliği çatırdıyor

Terör örgütü DAEŞ'in kıskacındaki Irak'ta boşanma oranlarında görülen dikkat çekici artışın ülkeyi yeni bir sosyal tehdit ile karşı karşıya bıraktığı belirtiliyor.

20 Ağustos 2016 Cumartesi 13:06
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Irak'ta aile birliği çatırdıyor
BAĞDAT

Terör örgütü DAEŞ'e karşı verilen mücadelenin yanı sıra ülkedeki siyasi ve ekonomik problemler sebebiyle halkın zor günler geçirdiği Irak'ta, boşanma oranlarında görülen dikkat çekici artışın ülkeyi yeni bir krizin eşiğine getirebileceği uyarısında bulunuluyor.

Son yıllarda Irak'ta yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal problemler, boşanma oranlarında ciddi artışların yaşanmasına, birçok ailenin dağılmasına ve sosyal yapının bozulmasına yol açıyor. Yüksek Yargı Konseyi tarafından yayınlanan raporda, sadece haziran ayında 4 bin boşanma vakasının kayda geçtiği belirtiliyor.

"Çatışmaların insani değerlerin azalmasına bariz bir etkisi bulunuyor"
Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sosyal Araştırmacı Neda el-Abidi, "Halihazırda başta DAEŞ'le yaşanan çatışmalar olmak üzere Irak toplumunun yaşadığı savaşların, sosyal yapının bozulmasına, idari yolsuzlukların artmasına ve insani değerlerin azalmasına bariz bir etkisi bulunuyor. Tüm bunlar da boşanma oranlarının artmasına neden oluyor." dedi.

Iraklıların yabancı dizileri izlemeye başlamasının da boşanmayı toplumda sıradan bir eylem haline getirdiğini ifade eden Abidi, ailelerin dizilerdeki aldatma olaylarından olumsuz yönde etkilendiğini, boşanma vakalarının daha çok 28-38 yaş aralığında görülmeye başladığını ifade etti.

Boşanmaların artmasını etkileyen bir diğer faktörün de erken yaştaki evlilikler olduğunu belirten Abidi, toplumun içinden geçtiği tehlikeli durumun ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerinin de eşler arasındaki anlaşmazlıkları artırdığını vurguladı.

"Biri Sünni, diğeri Şii olan çiftler DAEŞ korkusuyla boşanıyor"
Ülkedeki DAEŞ varlığının, boşanmaların artışına etkisi hakkında bilgi veren aktivist Raid el-Azavi ise "DAEŞ militanlarının girdiği bölgelerde boşanma oranlarında ciddi bir artış yaşandı. Özelikle biri Sünni diğeri Şii olan çiftler örgüt korkusuyla boşanmaya başladı. Yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan bazı aileler parçalandı." diye konuştu.

Başkent Bağdat'taki El-Kerh Mahkemesinde aile davalarına bakan hakim Bayda Kazım, sadece kendi çalıştığı mahkemede günlük 20 ila 50 boşanma davasına baktıklarını belirterek, 2003 yılından sonra (ABD'nin Irak'a girmesinin ardından) toplumsal kavramların çoğunda bir değişim yaşandığını, boşanmanın artık sıradanlaştığını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2016 13:06
Anahtar Kelimeler:
IrakAile - Önce Vatan Gazetesi
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