Irak'ta 32 bombalı saldırı

BAĞDAT

Irak'ta bomba yüklü araçlar ve yola yerleştirilen patlayıcılarla düzenlenen 32 saldırının yanı sıra ateşli silahların da kullanıldığı saldırılarda 21'i asker ve polis olmak üzere 76 kişi öldü, 248 kişi yaralandı.

Türkiye saldırıları kınadı

Iarak'taki saldırıları kınayan ilişkin Dışişleri Bakanlığı, kaynağı ne olursa olsun her türlü terör saldırısının insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suç olduğunu belirterek, ''Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadele alanında dost ve kardeş Irak halkıyla dayanışma içinde olacaktır'' ifadesini kullandı.