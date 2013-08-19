Irak'ta 17 kişi idam edildi

BAĞDAT



Irak Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, cezaları infaz edilen 17 kişiden 16'sının terör suçlaması dolayısıyla idama mahkum edildiği belirtildi. Açıklamada, diğer mahkumun ise ülke kanunlarına göre idam gerektirecek suç işlediği ifade edildi.



Açıklamada, idam edilenler arasında Mısır uyruklu bir kişi ile 2 Iraklı kadının olduğu kaydedildi.





AA