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Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinden 250 Iraklı, ülkelerine dönüş yolculuğuna başladı.

Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinden 250 Iraklı, ülkelerine dönüş yolculuğuna başladı.

26 Nisan 2017 Çarşamba 14:30
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Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u işgaliyle evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Iraklıdan bir kısmı, şehrin operasyonla geri alınmasıyla birlikte ülkelerine dönmeye başladı. Bu çerçevede Türkiye'den Musul'a dönecek 250 Irak vatandaşı için tören düzenlendi.

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinde yapılan etkinliğe aileleriyle katılan Iraklı vatandaşlar, törenin ardından kendilerine tahsis edilen otobüslerle ülkelerine dönmeye başladı.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, törende yaptığı konuşmada, DEAŞ'ın 2014'ün Haziran ayında Musul'u ele geçirmesinin ardından şehirde yaşayan bazı Irak vatandaşlarının Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

Irak güçlerinin operasyonu sayesinde Musul'un yüzde 80 oranında terör örgütünden temizlendiğini vurgulayan Alevi, Irak hükümetinin güvenliği sağlamak için her türlü adımı attığını bildirdi.

Iraklıların geri gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Büyükelçi Alevi, "Gönderilecek birinci kafilede, çoğu aile olmak üzere 250 kişi bulunuyor. İlk kafiledekiler Gaziantep üzerinden İbrahim Halil Sınır Kapısı'na geçecekler." ifadesini kullandı.

Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, tahliyenin güvenli biçimde yürütülmesine çalıştıklarını belirterek, Türk makamlarıyla iş birliği içinde olduklarının altını çizdi.

Büyükelçi Alevi, Türkiye'de yaşayan Iraklılarla ilgili olarak, "Türkiye'de yaklaşık 207 bin Irak vatandaşı bulunuyor. Bunlardan 155 bini kayıtlı iken, kalanlar kaçak durumda. Bu sayılar çok büyük rakamlar. Bu yüzden bizim sunduğumuz imkanlar arttıkça geri dönüşlere talepler de artacaktır. Gelecek hafta ve aylarda yüzlerce talebin daha geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın geleceği hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğuna işaret eden Alevi, güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden temizleyeceğine inandığını ve terör örgütünün Irak'ta sonunun yaklaştığını ümit ettiğini de sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşMusulIrakHişam Ali Ekber İbrahim El Alevi
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