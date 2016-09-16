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Iraklı Türkmenlerden 'Dicle Kalkanı' talebi

IKBY Parlamentosu Türkmen milletvekili Maruf, Türkmen ilçesi Telafer ile Musul ve diğer bölgelerin terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılması için yardım çağrısında bulunarak, "Dicle Kalkanı Harekatı bekliyoruz." dedi.

Iraklı Türkmenlerden 'Dicle Kalkanı' talebi

IKBY Parlamentosu Türkmen milletvekili Maruf, Türkmen ilçesi Telafer ile Musul ve diğer bölgelerin terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılması için yardım çağrısında bulunarak, "Dicle Kalkanı Harekatı bekliyoruz." dedi.

16 Eylül 2016 Cuma 13:02
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Iraklı Türkmenlerden 'Dicle Kalkanı' talebi
ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu milletvekili Aydın Maruf,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, DAEŞ'in kontrolündeki bölgelerde Türkmenlerin büyük acılar çektiğini ve tüm umutlarının Türkiye'nin Suriye'deki "Fırat Kalkanı"na benzer bir harekat düzenlemesine bağlı olduğunu söyledi.

Musul ve Telafer halkının iki yıldan uzun süredir DAEŞ işgali altında yaşadığını ifade eden Maruf, "Musul operasyonunun zamanı gelmiştir. Kim engelliyor ya da geciktiriyorsa insanlığa karşı yanlış yapıyor. Iraklı Türkmenler olarak bu operasyonun bir an önce yapılması ve oradaki insanların zulümden kurtarılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Operasyon öncesinde bölgedeki etnik unsurlar arasında bir mutabakat sağlanması gerektiğini vurgulayan Maruf, "Enbar ve Felluce'deki senaryolar Musul ve Telafer'de tekrarlanmamalı." uyarısında bulundu.

"Musul operasyonuna mutlaka Türkmenler de katılmalı" diyen Maruf, bu yöndeki görüşlerini Bağdat ve Erbil'e ilettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Türkmensiz bir Musul harekatı barışa ve dostluğa hizmet etmez. Musul operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz, fakat bundan önce mutlaka bölgedeki etnik unsurlar arasında bir mutabakat sağlanmalıdır. Siyasi bir anlaşma ve ittifak şarttır. Çünkü bölgedeki farklı etnik ve dini unsurların DAEŞ'ten sonra tek bir parti ya da gücün hakimiyeti altına girmesinden endişe ediyoruz. Zira bu, yeni anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açacaktır."

"Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var"

IKBY parlamentosunun Türkmen milletvekili Maruf, Musul'dan önceyse Telafir'in kurtarılmasının önemine işaret etti.

Telafir'in tarihi, siyasi, stratejik ve coğrafi olarak Türk dünyası için önemli bir bölge olduğunun altını çizen Maruf, "Telafer bugün DAEŞ işgali altında. İlçede yaklaşık 70 bin sivil Türkmen bulunuyor. Hayatları tehdit altında. Bu kardeşlerimizin kurtarılması ve Telafer'in teröristlerden temizlenmesi için Türkiye'nin Suriye'dekine benzer inisiyatif alarak bir barış operasyonu yapılmasını çok isteriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgede önemli bir faktör olduğunu ve tarihsel olarak hep mazlumların yanında yer aldığını vurgulayan Maruf şunları kaydetti:

"Türkiye, Ortadoğu'da her zaman barışa destek vermiştir. Son olarak Cerablus canlı bir örnek olarak önümüzde duruyor. Özellikle Türkmenler olarak Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var. Barış, kardeşlik ve oradaki Türkmenlerin hakları için Telafer ve Musul'da da buna benzer bir 'Dicle Kalkanı Harekatı' bekliyoruz. Oradaki halk her türlü adımı olumlu karşılayacak ve destekleyecektir. Bu anlamda Musul halkının Türkiye'den çok şey beklediğini ifade etmek istiyorum."

"Sayın Erdoğan'ın açıklaması bizim için büyük moral ve destek oldu"

Maruf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nca düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı, “Musul meselesinin çözümü Türkiye’nin bölgeye ilişkin sağduyulu perspektifine kulak verilmesinden geçiyor." açıklamasının Irak Türkmenlerince sevinçle karşılandığını belirterek şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ın açıklaması bizim için büyük bir moral ve destek oldu. Türkiye, Musul'da sadece Türkmenlere değil diğer etnik gruplara da başından itibaren sahip çıkmıştır. Bu yüzden Musul ve Telafer'de 'Dicle Kalkanı' gibi bir barış operasyonu bekliyoruz."

AA

Son Güncelleme: 16.09.2016 13:03
Anahtar Kelimeler:
Iraklı Türkmenlerönce Vatan
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