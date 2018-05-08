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Irak Türkmenlerine seçime katılma çağrısı

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Kazancı, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi Türkiye'de yaşayan Iraklı Türkmenlerin sandık başına gitmeye çağırdı.

Irak Türkmenlerine seçime katılma çağrısı

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Kazancı, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi Türkiye'de yaşayan Iraklı Türkmenlerin sandık başına gitmeye çağırdı.

08 Mayıs 2018 Salı 16:16
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Irak Türkmenlerine seçime katılma çağrısı

Irak'ta 12 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçim için Türkiye'deki Irak Türkmenleri 10-11 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidecek.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Dr. Hicran Kazancı, yaptığı açıklamada, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi Türkiye'de yaşayan Iraklı Türkmenlerin sandık başına gitmeye çağırdı.

Irak'ta gerçekleşecek seçimlerin bölgedeki Türkmenler için çok önemli olduğunu vurgulayan Kazancı, "Bu sadece bir seçim değil bizim için, bir sayım ve Kerkük'ün Türkmeneli bölgesinin aidiyetini, kimliğini belirleme seçimidir." ifadelerini kullandı.

Kazancı, seçimin, Kerkük'ün aidiyetini belirlemek için bir yarış olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle biz gerçek oranımızı bu seçime katılarak göstermek zorundayız." dedi.

2014'ten sonra Musul ve Telafer'den büyük bir Türkmen kitlenin Türkiye'ye göç ettiğini hatırlatan Kazancı, burada 45 bin seçmenin bulunduğunu kaydetti.

Kazancı, "Bu da kolayca 2 milletvekili çıkarmak demektir Irak şartlarında. Bizim bütün hedefimiz bu kişilere kolaylık sağlayıp onları sandık başına götürmek." diye konuştu.

Seçim günü Iraklı Türkmen seçmenleri, sandıkların bulunmadığı illerden sandıkların bulunduğu illere otobüsle taşıyacaklarını aktaran Kazancı, seçmenlere aynı zamanda kumanya hizmeti vereceklerini belirtti.

Kazancı, Irak makamlarının Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerde sandık açmadığını ifade ederek, "Türkmen seçmenini, bu şekillerde engelleme çabaları var ama biz bunu bertaraf edeceğiz. Demokratik bir şekilde seçmenlerimizi sandığa götürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de oy kullanımı

Irak'ta gerçekleşecek genel seçimler için Türkiye'deki Irak vatandaşları 10-11 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidecek.

Seçmenler, Iraklı olduklarını tespit eden bir belge veya kimlikle saat 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanabilecek.

Türkiye'de oy kullanımı için İstanbul, Ankara, Yalova, Sakarya, Çorum ve Mersin olmak üzere 6 ilde ve 16 merkezde sandık kurulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakGenel Seçimırak Türkmen CephesiDr. Hicran Kazancı
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