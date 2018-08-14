Irak Türkmenlerinden Türkiye'ye destek

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ekonomisindeki istikrarın Ortadoğu ekonomisinin de istikrarı anlamına geldiğini ifade ederek, Irak Türkmenlerinin Türk ekonomisine olan desteğinin tam olduğunu söyledi.

Türkiye'ye karşı baskıların etkisinin sınırlı kalacağına dikkati çeken Maruf, "Türkiye'ye karşı bu baskıların fazla etkisi olamaz. Bunlar kısa sürer ve geçer. Türkiye bunu da atlatır. Geçmişte de Osmanlı sonrası Türkiye'ye karşı birtakım baskılar oluşturuldu ancak Türkiye başarılı oldu. Türkiye buna karşı da başarılı olacak." ifadelerini kullandı.

Maruf, Türkiye'nin hem siyasi hem de ekonomik açıdan kalkınmasının bazı ülkeleri rahatsız ettiğine işaret ederek, "ABD ambargosunun hedefi siyasi baskı oluşturmaya çalışmaktır. Bu, ambargodan çok siyasi bir baskıdır ancak başaramayacaklar." diye konuştu.

Irak Türkmenlerinin her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Maruf, şunları kaydetti:

"Son günlerde maalesef ABD tarafından Türkiye'ye karşı yapılan yaptırım ve baskılar tüm tarafları üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu'da önemli bir ülke. Her zaman Ortadoğu'daki mazlum insanların ve mazlum toplumların yanında olmuştur."

Türkiye'nin bölgedeki rolünün önemine de değinen Maruf, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye sadece bizim için değil, Ortadoğu'da yaşayan mazlum durumdaki tüm etnik gruplar için önemli bir ülkedir. Türk ekonomisindeki istikrar Ortadoğu ekonomisinin de istikrarı anlamına gelir. Türkiye'nin siyasi istikrarı Ortadoğu'nun da siyasi istikrarı anlamına gelir. Türkiye, Ortadoğu'nun süper gücüdür. Türkiye büyük bir devlettir."