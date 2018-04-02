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Irak'tan 'sınır güvenliği işbirliği' açıklaması

Irak İçişleri Bakanı Araci, Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sınır güvenliği konusunda işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı.

Irak'tan 'sınır güvenliği işbirliği' açıklaması

Irak İçişleri Bakanı Araci, Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sınır güvenliği konusunda işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:51
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Irak'tan 'sınır güvenliği işbirliği' açıklaması

Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, "Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile ortak sınır güvenliği konusunda işbirliği içerisinde olduklarını" belirtti.

Araci, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ sonrası dönem, sınır kontrolü ve istihbaratın rolünü devreye sokmayı gerektiriyor. Bunun için de Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün ile işbirliğimiz söz konusu." dedi.

Iraklı Bakan, 2018'in sınır güvenlik muhafızlarını destekleme ve bunun için tüm ülkelerle işbirliği yapma yılı olacağını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Irak İçişleri BakanıIrakÜrdünSuudi ArabistanKuveyt
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