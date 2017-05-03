Irak'taki Hristiyanlar ülkeyi terk ediyor

Irak'ın 2003 yılında ABD tarafından işgal edilmesinden sonra meydana gelen terör ve çatışmalardan dolayı yaklaşık bir buçuk milyon Hristiyan'ın ülkeyi terk ettiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan Irak Parlamentosu'ndaki Hristiyan Milletvekili Josef Sleve, 2003 yılında ABD işgalinden önce ülkede yaklaşık iki milyon Hristiyan'ın yaşadığını ancak daha sonra meydana gelen çatışma ve terör olaylarından dolayı birçoğunun daha güvenli ülkelere göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.

"Şu anda ülkede yaşayan Hristiyanların sayısı 500 bin ila 850 bin arasındadır." diyen Sleve, "Yani son 14 yıl içerisinde yaklaşık bir buçuk milyon Hristiyan ülkeyi terk edip başka ülkelere göç etti." dedi.

Musul'dan kaçış

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014 tarihinde ülkenin ikinci büyük kenti Musul başta olmak üzere birçok bölgeyi ele geçirmesinden sonra Sünniler kadar kendilerinin de etkilendiğini dile getiren Sleve, son iki yıl içerisinde Hristiyanların ülkeyi terk etmesinin hızlandığını söyledi.

Sleve, "Musul'un DEAŞ'ın eline geçmesiyle birlikte çıkan çatışmalardan dolayı yaklaşık 300 bin Hristiyan ülkeyi terk etti." bilgisini paylaştı.